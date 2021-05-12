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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:30

Семь игроков НХЛ вошли в состав сборной России на ЧМ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России обнародовала список игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге, которые будут задействованы на чемпионате мира-2021 в Риге.

Как сообщает пресс-служба ФХР, на ЧМ выступят защитники Артем Зуб ("Оттава"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Никита Задоров ("Колорадо"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Никита Нестеров ("Калгари"); нападающие Михаил Григоренко ("Коламбус") и Александр Барабанов ("Торонто").

Их участие в ЧМ стало возможным в связи с тем, что клубы, которые они представляют, не попали в плей-офф НХЛ.

Чемпионат мира пройдет в столице Латвии с 21 мая по 6 июня.

хоккей ЧМ по хоккею

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