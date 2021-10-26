На Олимпиаде в Пекине непривитых атлетов отправят на 21-дневный карантин

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Участникам зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года будет необходимо завершить вакцинацию от коронавируса не менее чем за 14 дней до въезда в Китай, в противном случае атлетам придется провести на карантине 21 день.

Соответствующее требование включено в первую версию санитарных правил ОИ в Пекине, которые были опубликованы на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в понедельник.

В правилах отмечено, что исключения могут быть сделаны для спортсменов и членов делегаций по медицинским показаниям.

Участники Игр будут обязаны сделать тесты на коронавирус перед вылетом и в аэропорту Пекина, а также ежедневно проходить тестирование во время пребывания в Китае.

Кроме того, за 14 дней до отправления на Олимпиаду необходимо будет скачать приложение My 2022 ("Мой 2021"), предназначенное для отслеживания состояния здоровья, и вносить в него необходимые данные.

Находиться на объектах, не указанных в правилах, запрещено.

Вторая часть правил будет опубликована в декабре.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские - 4-13 марта 2022 года.