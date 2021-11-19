Путин планирует приехать на открытие зимней Олимпиады в Пекине

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин приглашен на открытие зимней Олимпиады в Пекине и планирует такую поездку, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, президент Путин имеет приглашение председателя (КНР - ИФ) посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того, как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнёрами объявление о такой поездке", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Олимпиада в Пекине пройдет в феврале 2022 года.