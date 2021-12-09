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Глава ОКР назвал бойкоты Олимпиады бессмысленными и вредными

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков осудил решения некоторых стран о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

"Со спортивной точки зрения подобные демарши бессмысленны. Олимпийское движение дистанцируется от политических заявлений, а заявления США носят именно такой характер. Мы помним, к чему привели последствия бойкотов Олимпиад 1980 и 1984 годов. Участники тех Игр подчеркивали, что это были неверные решения", - сказал Поздняков в ходе пресс-конференции в четверг.

"Надеемся, что подобные политические заявления на омрачат пекинские Игры", - добавил он.

Ранее Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и США заявили о политическом бойкоте Игр в Пекине.

Олимпиада-2022

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