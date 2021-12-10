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Презентована форма сборной России на Олимпиаду в Пекине

На парадной форме размещена карта-коллаж, собранная из различных географических объектов страны

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Презентация формы, в которой спортсмены команды Олимпийского комитета России (ОКР) выступят на Играх 2022 года в Пекине, состоялась в пятницу на ВТБ Арене в Москве.

Официальный экипировщик Олимпийского комитета России компания ZASPORT представила комплекты, в которых спортсмены будут выступать на зимней Олимпиаде в Пекине, а также использовать в повседневной жизни на Играх.

"Наши спортсмены будут самыми красивыми, стильными на Играх. Спортсмены воспримут эту форму с энтузиазмом, так как в ее разработке принимали участие члены комиссии спортсменов ОКР", - заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на пресс-конференции.

От Байкала до острова Врангеля

Как сообщает пресс-служба ZASPORT, "основная идея коллекции в том, чтобы отразить уникальность нашей страны, не прибегая к использованию официальной символики".

"Россия теперь не только в сердцах олимпийцев: карта-коллаж, собранная из различных географических объектов страны, размещена на парадной форме спортсменов и на тренировочных футболках. Теплый парадный комплект - это куртка-пуховик с принтом в виде географической карты и градиентом цвета. На внутренней стороне куртки нашита подсказка с изображением объектов, размещенных снаружи, - это очертания озера Байкал, Сочи, Сахалина, Камчатки, озера Ладога, Земли Франца-Иосифа, Новосибирских островов, Северной земли, острова Врангеля, Новой Земли", - говорится в релизе экипировщика.

Надпись BEIJING (Пекин) размещена на футболках, бейсболках и полотенцах, а изображение дракона нанесено на футболки. Также на форме изображены пиктограммы зимних видов спорта, стилизованные под иероглифы.

На наградном костюме, куртке, худи, флисовой толстовке и на защитной маске, вшитой в капюшон спортивного костюма изображены римские цифры XXIV, порядковый номер Игр в Пекине

Основные цвета коллекции BEIJIING 2022 - темно-синий, красный и цвет цин (голубовато-зеленый).

Согласно решению Спортивного арбитражного суда от декабря 2020 года, российские спортсмены в течение двух лет не могут выступать на Олимпиадах под государственной символикой своей страны. Россияне в Пекине выступят как команда Олимпийского комитета России, а вместо гимна будет использоваться фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада-2022

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