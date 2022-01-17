Назван состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022
Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону обнародовал состав команды, который выступит в Пекине на зимней Олимпиаде-2022.
Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, в состав мужской команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков. Запасные: Антон Бабиков, Александр Поварницын.
В женскую команду отобраны Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасные: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.
Президент СБР Виктор Майгуров в ходе онлайн-конференции сообщил, что запасные биатлонисты не полетят в Китай, но в случае необходимости, будут готовы прибыть туда.
"Запасные остаются в России, продолжают сезон и не летят с командой в Пекин. Замены возможны только по медицинским показателям", - сказал Майгуров.
Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.