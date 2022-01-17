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Назван состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022

Назван состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022
Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону обнародовал состав команды, который выступит в Пекине на зимней Олимпиаде-2022.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, в состав мужской команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков. Запасные: Антон Бабиков, Александр Поварницын.

В женскую команду отобраны Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасные: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.

Президент СБР Виктор Майгуров в ходе онлайн-конференции сообщил, что запасные биатлонисты не полетят в Китай, но в случае необходимости, будут готовы прибыть туда.

"Запасные остаются в России, продолжают сезон и не летят с командой в Пекин. Замены возможны только по медицинским показателям", - сказал Майгуров.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

биатлон Олимпиада-2022

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