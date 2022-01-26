Победителям и призерам ОИ разрешили на пьедестале находиться без масок

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Участникам Олимпиады-2022 в Пекине во время церемонии награждения разрешили снимать маски, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

"Международный олимпийский комитет и организаторы Игр 2022 года в Пекине подтвердили, что спортсменам на подиуме будет разрешено снимать их при вручении медалей", - говорится в сообщении.

Таким образом, до начала церемонии награждения спортсмен находится рядом с подиумом в маске. Перед подъемом на подиум спортсмен может снять маску, которую при этом будет нужно снова надеть после окончания награждения и гимна.

После церемонии спортсмены в маске могут сфотографироваться, соблюдая социальную дистанцию.