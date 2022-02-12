Российские хоккеисты проиграли Чехии на Олимпиаде

Команды забросили на двоих 11 шайб

Фото: Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты команды Олимпийского комитета России потерпели поражение от сборной Чехии в матче заключительного тура группового этапа в рамках зимних Игр-2022.

Результат встречи – 6:5 (1:1, 2:1, 2:3, 1:0) в пользу чехов. Судьбу встречи решил овертайм.

Этот проигрыш стал первым для российских хоккеистов на Олимпиаде.

В составе российской команды голы провели Владимир Ткачев (5-я минута), Никита Нестеров (33), Кирилл Семенов (44), Арсений Грицюк (47), Андрей Чибисов (49). Авторы голов в составе сборной Чехии стали Томаш Кундратек (13-я минута), Давид Крейчи (39), Михаэль Шпачек (40), Лукаш Клок (44), Томаш Гика (49), Либор Шулак (65).

На 18-й минуте россиянин Дмитрий Воронков за опасный удар в голову был удален до конца игры, а команда была наказана пятиминутным штрафом. За этот промежуток времени российские хоккеисты пропустили два гола.

Для россиян эта игра не имела турнирного значения, поскольку ранее они досрочно обеспечили себе первое место в группе В, которое дает прямую путевку в четвертьфинал. Согласно регламенту, в 1/4 финала сразу выходят победители групп, а также лучшая команда из тех, кто занял второе место. Остальные участники поведут борьбу за выход в четвертьфинал через дополнительную стадию плей-офф.

В другом матче группы В Дания победила Швейцарию – 5:3 (0:1, 3:0, 2:2).

Итоговое положение в группе: 1.Россия – 7 очков, 2.Дания – 6, 3.Чехия – 4, 4.Швейцария – 1.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами.

Олимпиада-2022 проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги.

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года, отечественная сборная выступает на ОИ под флагом Олимпийского комитета России.

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