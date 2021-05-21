Крикунов призвал сборную России лишить Чехию возможности контратаковать

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов пожелал команде успехов на стартующем в пятницу чемпионате мира-2021 и обратил внимание на то, чем опасен первый соперник россиян на турнире, сборная Чехии.

"Во-первых, я хотел бы всех поздравить с началом чемпионата мира и пожелать нашей сборной успешно выступить. Этот чемпионат будет особенным, он будет проходить без зрителей. А всегда наших ребят поддерживают активно. Огромная армия российских болельщиков будет у телеэкранов переживать за наших ребят", - сказал Крикунов "Интерфаксу".

"Теперь о нашем первом сопернике. С чехами нужно играть предельно строго, прежде всего, в обороне. Ни в коем случае нельзя им позволять проводить быстрые атаки, они умеют очень грамотно контратаковать. Их с детства воспитывают играть в такой хоккей, такой тактикой", - отметил специалист.

"Один должен играть поближе к защитникам, а возвращаться должны все, так как они при контратаке подключают защитников. Это показал недавний этап Евротура (Россия проиграла Чехии со счетом 0:4 – ИФ). В общем, нужно работать и терпеть. Только так можно будет одолеть чехов", - выразил мнение он.

Чемпионат мира-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. В стартовый день турнира Россия сыграет с Чехией, игра начнется в 16:15 мск.

Владимир Крикунов возглавлял сборную России с 2004 по 2006 год, при нем национальная команда страны стала бронзовым призером ЧМ-2005.