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Германия забросила девять шайб Италии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Германии с крупным счетом обыграли соперников из команды Италии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Риге чемпионата мира.

Результат матча – 9:4 (2:2, 5:0, 2:2) в пользу немцев.

В составе победителей голы провели Том Кюнхакль (16- минута), Мориц Мюллер (19), Тобиам Ридер (25), Фредерик Тиффельс (28, в большинстве), Марцель Небельс (36, 39), Лукас Райхель (38), Маттиас Плахта (43).

Авторы голов в составе сборной Италии – Алекс Петан (18), Лука Фриго (19), Энтони Бардаро (44, в большинстве), Даниэль Фрак (45, в большинстве).

Ранее сообщалось, что незадолго до старта чемпионата мира в составе сборной Италии была зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом.

Чемпионат мира-2021 проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.

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