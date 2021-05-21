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Третьяк назвал важнейшей победу России над Чехией

"Победа над очень сильными чехами – идеальный результат в первом матче турнира", - сказал он

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сборная России проявила характер в победном матче стартового тура чемпионата мира по хоккею против Чехии, считает президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Мне понравилась командная игра. Наша сборная действовала качественно и уверенно", - сказал Третьяк, высказывания которого "Интерфаксу" предоставила пресс-служба ФХР.

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"Проявили характер, забивали в самый нужный момент. Пропущенные шайбы не выбивали команду из колеи, хоккеисты продолжали давить и брать свое в атаке. В большинстве эпизодов закрывали сильных чешских нападающих, не давали соперникам хозяйничать в нашей зоне", - отметил глава ФХР.

"Победная развязка матча вдохновит сборную России. Конечно, есть и ошибки, которые надо исправить. Надо подтянуть дисциплину и стараться обойтись без удалений, особенно в концовке. Верим в Самонова (Александр Самонов, вратарь сборной России – ИФ), надеемся, что он тоже будет прибавлять с каждым матчем. Мы стартовали на чемпионате мира с хорошего результата, и это главное", - сказал он.

По словам Третьяка, игра с Чехией была "важнейшей".

"Во-первых, из-за психологии, ведь победа над очень сильными чехами – идеальный результат в первом матче турнира, он укрепит у сборной уверенность в своих силах. Во-вторых, нельзя забывать о стратегии группового этапа. Важно получить как можно более высокий кубковый посев, а чехи – один из главных соперников по борьбе за первое место в группе", - подчеркнул трехкратный олимпийский чемпион.

Матч Россия – Чехия прошел в Риге пятницу и завершился со счетом 4:3.

Чемпионат мира в столице Латвии проходит с 21 мая по 6 июня.

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