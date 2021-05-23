Словакия с минимальным счетом обыграла Великобританию и догнала Россию

Россияне остаются в лидерах по лучшим дополнительным показателям

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сборная Словакии по хоккею нанесла поражение Великобритании в матче чемпионата мира в Риге.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу Словакии.

Счет на первой минуте открыл нападающий сборной Словакии Марек Гривик. На 22-й минуте британец Лиам Кирк сравнял счет. Победу Словакии принес точный бросок Роберта Лантоши (24).

Великобритания и Словакия являются соперниками сборной России по группе A. Российская команда накануне обыграла Великобританию со счетом 7:1. Со Словакией россияне сыграют 24 мая.

В группе А лидируют Россия и Словакия - по 6 очков (у россиян преимущество по дополнительным показаьелям. Британская сборная - на последней, восьмой строчке, ноль баллов.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.