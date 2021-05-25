"Вашингтон" не отпустил вратаря Самсонова в сборную России

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Илья Самсонов не сможет принять участия в чемпионате мира-2021 в Риге, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) во вторник.

"Вашингтон" не отпускает Самсонова на ЧМ по медицинским показателям. Илья расстроен, так как очень хотел приехать в сборную", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хоккеист пройдет двухнедельный курс реабилитации в "Вашингтоне".

По аналогичной причине в сборную России на ЧМ не поехал нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин.

Между тем, защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов и нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко прилетят в расположение сборной в Ригу 26 мая.

Как сообщалось, "Вашингтон" и "Сент-Луис" выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ, в связи с чем игроки этих команд получили возможность присоединиться к своим национальным командам на чемпионате мира в Риге.

ЧМ в Риге проходит с 21 мая по 6 июня. Сборная России провела три игры: победила Чехию (4:3) и Великобританию (7:1), проиграла Словакии (1:3).