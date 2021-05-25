Песков назвал вопиющим событием замену флага Белоруссии на ЧМ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Кремле считают необходимым разобраться в ситуации с заменой национальных флагов в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею.

Журналисты в ходе конференц-колла попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать сообщения о том, что власти Риги сняли российский триколор на площади, где размещены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, и заменили его на знамя Олимпийского комитета России (ОКР).

На это Песков сказал: "Мы видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который таковым не является. Это, конечно, достаточно вопиющее событие. Действительно, на международных соревнованиях Россия не использует национальный флаг. В этом плане в местах проведения чемпионата - да, Россия временно не использует свой флаг. Такое решение принято и оно исполняется".

"Но здесь нужно разобраться, является ли эта площадь местом проведения чемпионата (мира по хоккею). Если не является и там никакой символики чемпионата, конечно вряд ли мы можем согласиться с таким решением городских властей. Если это место имеет отношение к чемпионату, то от спортивных чиновников могли поступить (соответствующие) рекомендации. Мы этого не исключаем", - отметил пресс-секретарь президента.

Накануне в Риге у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый флаг. Флаг заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис. Мэр Риги отметил, что этот жест - инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель - выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны режима Александра Лукашенко.

Через несколько часов после этого МИД Белоруссии объявил о высылке посла Латвии в Минске.

Что касается сборной России, из-за санкций CAS она не может выступать на ЧМ под флагом РФ. Поэтому она играет на турнире под флагом Олимпийского комитета России.