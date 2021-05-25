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ИИХФ сохранит флаг Белоруссии в Риге на время проведения ЧМ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU -Международная федерация хоккея (ИИХФ) сохранит флаг Белоруссии на всех объектах чемпионата мира по время проведения турнира в Риге, говорится в заявлении ИИХФ.

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"ИИХФ не согласна с действиями, предпринятыми вчера мэром Риги и министром иностранных дел Латвии по использованию флага страны-участницы чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года для политического послания", - говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба организации.

"Действия правительства Белоруссии не связаны с действиями игроков, выступающих под флагом Белоруссии на этом турнире. Игроков приветствовали в Латвии в качестве гостей, и они не должны были видеть, как их флаг снят без их согласия с публичной демонстрации 16 стран-участниц. Это прямо противоречит лозунгу принимающей страны "Страсть. Без границ", - отметили в ИИХФ.

"ИИХФ сохранит флаг Белоруссии на всех объектах чемпионата мира на время турнира и надеется, что мэрия Риги пересмотрит свое решение убрать флаг Белоруссии с группы стран-участниц", - говорится в заявлении.

Ранее в понедельник в Риге возле отеля "Radisson Blu Hotel Latvija", где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый флаг. Флаг возле отеля, где проживают участвующие в чемпионате хоккеисты, в том числе белорусские, заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Мэр Риги отметил, что этот жест - инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель - выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко.

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.

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