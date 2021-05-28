Сборная Норвегии по буллитам обыграла Латвию

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии победила соперников из национальной команды Латвии в матче чемпионата мира по хоккею в Риге.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). Команды не смогли определить победителя ни в основное время, ни в овертайме. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты сборной Норвегии.

За Норвегию шайбы забросили Сондре Ульден (4-я минута), Кен-Андре Олимб (22) и Матиас Эмилио Петтерсен (42). В составе Латвии отличились Ренарс Крастенбергс (12), Рональд Кениньш (18) и Кристиан Рубинс (50).

Решающий буллит забросил норвежец Микаэль Хага.

Норвегия, набравшая 5 очков, занимает седьмое место в таблице группы B. Латвия занимает четвертую строчку, имея в активе 8 очков. Лидирует в группе Финляндия (10 очков).

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.