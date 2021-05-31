ЧМ по хоккею 2021

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиМатчиФотоОнлайныКоманды Весь спорт
Поиск
AНачало в 20:15Россия Россия3 : 2БШвеция ШвецияОконченподробнееBНачало в 20:15Норвегия Норвегия3 : 1Казахстан КазахстанОконченподробнееAНачало в 16:15Чехия Чехия2 : 1БДания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15США США2 : 0Германия ГерманияОконченподробнее

Сборная России завоевала путевку в плей-офф

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России досрочно завоевали путевку в четвертьфинал проходящего в Риге чемпионата мира.

Это стало возможным благодаря тому, что национальная команда страны смогла не проиграть в основное время встречи группового этапа против Швеции. Подопечным Валерия Брагина необходимо было завоевать как минимум одно очко, которое команда получила за ничью в основное время. Третий период завершен - 2:2.

В случае победы в овертайме или серии буллитов команда получит в общей сложности два балла, а проигравшая сборная – один.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию матча.

хоккей ЧМ по хоккею

Новости по теме

Чемпионат Мира по хоккею 2021

Сборная России по буллитам победила Швецию

Сборная России по буллитам победила Швецию

Орлов и Тарасенко вошли в состав сборной России на игру против Швеции

Россия - Швеция. Онлайн

Россия - Швеция. Онлайн

Сборная США вышла в плей-офф, обыграв Германию

Россия сыграет со Швецией за место в плей-офф

Россия сыграет со Швецией за место в плей-офф

Швеция перед матчем с Россией победила Словакию

Белоруссия крупно проиграла Швейцарии и лишилась шансов на плей-офф

Сборная России победила Швейцарию

Сборная России победила Швейцарию

Назван состав сборной России на матч против Швейцарии

Билеты на матчи ЧМ в Риге будут стоить от 110 до 340 евро

Фотогалереи

Самые грубые игроки ЧМ
9

Самые грубые игроки ЧМ

Первые матчи ЧМ-2021 по хоккею
10

Первые матчи ЧМ-2021 по хоккею

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России
13

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021
10

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021

Новости спорта

Сборная России по буллитам победила Швецию

Сборная России по буллитам победила Швецию

Орлов и Тарасенко вошли в состав сборной России на игру против Швеции

Россия - Швеция. Онлайн

Россия - Швеция. Онлайн

Сборная США вышла в плей-офф, обыграв Германию

Серхио Агуэро стал игроком "Барселоны"

Чемпион Европы по кроссу Сафиуллин задержан в Москве с полкило наркотиков

Суперлига подала иск в Европейский суд против ФИФА и УЕФА

Даниил Медведев вышел во второй круг Roland Garros

Россия сыграет со Швецией за место в плей-офф

Россия сыграет со Швецией за место в плей-офф

Стамбульский "Анадолу Эфес" впервые выиграл баскетбольную Евролигу

Стамбульский "Анадолу Эфес" впервые выиграл баскетбольную Евролигу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cowoi', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');