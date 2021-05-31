Сборная России завоевала путевку в плей-офф

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России досрочно завоевали путевку в четвертьфинал проходящего в Риге чемпионата мира.

Это стало возможным благодаря тому, что национальная команда страны смогла не проиграть в основное время встречи группового этапа против Швеции. Подопечным Валерия Брагина необходимо было завоевать как минимум одно очко, которое команда получила за ничью в основное время. Третий период завершен - 2:2.

В случае победы в овертайме или серии буллитов команда получит в общей сложности два балла, а проигравшая сборная – один.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию матча.