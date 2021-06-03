Наставник сборной Канады в игре с Россией пообещал показать лучший хоккей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады приложат все усилия для победы над национальной команды России в четвертьфинале чемпионата мира, заявил главный тренер североамериканской сборной Жерар Галлан.

"Хотим выиграть и считаем себя лучшей хоккейной державой в мире. Мы покажем свой лучший хоккей и приложим все усилия, чтобы победить в матче с Россией", - приводит слова Галлана "Чемпионат".

"Нам всегда есть чего бояться, ведь мы считаем себя лучшей хоккейной страной в мире. Мы хотим победить. Знаем, что играем против очень сильной сборной России, но не выйдем на матч с мыслями: "Если проиграем, едем домой", - отметил он.

По мнению наставника канадской команды, сборная России – "очень быстрая и талантливая команда, которая играет на высоких скоростях, нацелена на атаку, в составе много хороших игроков".

"Чтобы обыграть Россию, нам надо забрать у них среднюю зону. Они будут искать длинные передачи, стараться убегать в отрыв. Нам надо быть внимательными к тому, что делает соперник", - сказал Галлан.

Матч 1/4 финала Россия – Канада пройдет в четверг и стартует в 20:15 мск. Россия попала в плей-офф с первого места в группе А, сборная Канады, едва не выбывшая из турнира по итогам группового этапа, - с четвертого места в группе В.

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.