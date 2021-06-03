Сборная США разгромила Словакию и вышла в полуфинал

Следующий соперник американских хоккеистов определится позднее

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США обыграли соперников из Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Риге.

Встреча завершилась с результатом 6:1 (3:0, 1:1, 2:0) в пользу США.

Победу США принесли дубли Колина Блэквелла (16-я и 37-я минуты) и Конора Гарланда (20 и 59), а также голы Брайана Бойла (14) и Александра Хмелевски (46). Словакия ответила шайбой Петера Цегларика (33).

Соперник американцев по следующему раунду определится после перепосева всех сборных, которые выйдут в полуфинал.

США вышли в плей-офф, одержав победу в группе B (18 очков). Словакия заняла четвертое место в группе A, набрав 12 очков.