ЧМ по хоккею 2021

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиМатчиФотоОнлайныКоманды Весь спорт
Поиск
QF2Начало в 16:15США США6 : 1Словакия СловакияОконченподробнееQF1Начало в 16:15Швейцария Швейцария2 : 3БГермания ГерманияОконченподробнее
Важно
ПМЭФ-2021

Сборная США разгромила Словакию и вышла в полуфинал

Следующий соперник американских хоккеистов определится позднее

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США обыграли соперников из Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Риге.

Встреча завершилась с результатом 6:1 (3:0, 1:1, 2:0) в пользу США.

Победу США принесли дубли Колина Блэквелла (16-я и 37-я минуты) и Конора Гарланда (20 и 59), а также голы Брайана Бойла (14) и Александра Хмелевски (46). Словакия ответила шайбой Петера Цегларика (33).

Соперник американцев по следующему раунду определится после перепосева всех сборных, которые выйдут в полуфинал.

США вышли в плей-офф, одержав победу в группе B (18 очков). Словакия заняла четвертое место в группе A, набрав 12 очков.

Болельщики на чемпионате мира по хоккею

7
Болельщица сборной БелоруссииТрибуна во время матча Канада - ФинляндияБолельщики во время игры между Германией и ЛатвиейЛатвийские болельщицыНа матче между Канадой и ФинляндиейЛатвийский болельщик на игре между Германией и ЛатвиейТрибуна болельщиков на матче Россия - Белоруссия. На игру пришел один человек.
Болельщица сборной Белоруссии
хоккей ЧМ по хоккею

Новости по теме

Чемпионат Мира по хоккею 2021

Сборная Германии стала вторым полуфиналистом

Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ

Канада вышла в плей-офф после победы Германии над Латвией

Сборная России разгромила Белоруссию

Сборная России разгромила Белоруссию

Назван состав сборной России на матч с Белоруссией

Россия - Белоруссия. Онлайн

Россия - Белоруссия. Онлайн

Сборная Финляндии обыграла по буллитам Канаду

Сборная России по буллитам победила Швецию

Сборная России по буллитам победила Швецию

Сборная России завоевала путевку в плей-офф

Орлов и Тарасенко вошли в состав сборной России на игру против Швеции

Фотогалереи

Болельщики на чемпионате мира по хоккею
7

Болельщики на чемпионате мира по хоккею

Самые грубые игроки ЧМ
9

Самые грубые игроки ЧМ

Первые матчи ЧМ-2021 по хоккею
10

Первые матчи ЧМ-2021 по хоккею

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России
13

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021
10

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021

Новости спорта

Сборная Германии стала вторым полуфиналистом

Приговор Кокорину и Мамаеву признан законным

Приговор Кокорину и Мамаеву признан законным

Карацев проиграл во втором круге Roland Garros

Симоне Индзаги стал новым главным тренером "Интера"

Президент оргкомитета высказалась против отмены Олимпиады из-за пандемии

Россиянин Медведев вышел в третий круг Roland Garros

Россиянин Медведев вышел в третий круг Roland Garros

Карен Хачанов проиграл во втором круге Roland Garros

Дания отказала в просьбе допустить российских болельщиков на матч Евро-2020

Дания отказала в просьбе допустить российских болельщиков на матч Евро-2020

Названа окончательная заявка сборной России на Евро-2020

Названа окончательная заявка сборной России на Евро-2020

Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей

Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cowoi', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');