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Фетисов признал, что "слишком понадеялся" на сборную России

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что ошибся, говоря о низком уровне игры сборной Канады на ЧМ в Риге.

"Победителя определил финал. У вас есть претензии к победителю? У меня нет. Мои слова про слабость сборной Канады? Значит, я ошибся. Слишком понадеялся на нашу команду", - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

"В средненьком чемпионате, приведя лучших игроков мы должны были долететь до Луны, Марса и Солнца. Но не долетели. Ничего непонятного перед игрой с канадцами я не сказал", - отметил Фетисов.

По его мнению, прошедший в Латвии ЧМ стал одним из слабейших за последние годы.

"Разве вы сами не видите этого? Играла пятая по силе сборная Канады. Можно списать все на пандемию, но говорить, что это сильнейший чемпионат не приходится. Здесь не надо быть экспертом", - отметил он.

Сборная Канады, стартовавшая на турнире с трех поражений подряд, завоевала золото ЧМ в Риге. В финале она победила Финляндию.

Перед ее четвертьфинальным матчем с Россией Фетисов назвал Канаду проходимым соперником.

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