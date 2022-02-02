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Хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин вместе с другими олимпийцами

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по хоккею отказывается лететь на Олимпиаду в Пекин одним бортом с другими спортсменами из РФ, сообщает "Спорт-Экспресс".

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Отмечается, что позиция хоккеистов, которые должны были составить основную часть пассажиров, базируется на ковидных опасений. В итоге они потребовали предоставит отдельный борт.

Согласно информации, для хоккеистов все же организуют дополнительный рейс. Вылет запланирован на вечер вторника. Двумя часами ранее в Пекин вылетит самолет со сборными России по лыжному двоеборью, сноуборду (параллельные дисциплины), горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Мужская сборная России по хоккею является действующим олимпийским чемпионом.

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