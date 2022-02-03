Олимпиада Пекин 2022

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Хоккеисты сборной России добрались до Пекина

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по хоккею прилетела в Пекин для участия в зимней Олимпиаде-2022, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

"Все необходимые процедуры пройдены в течение двух с небольшим часов. После этого команда отправилась в олимпийскую деревню. На 4 февраля запланирована первая тренировка", - говорится в сообщении.

Хоккеисты отправились в Пекин 2 февраля вечером по московскому времени. Ранее сообщалось, что хоккеисты должны были вылететь одним рейсом с отечественными представителями других видов спорта, однако игроки потребовали отдельный рейс во избежание заболевания коронавирусом. По сообщениям ряда СМИ, этот рейс для хоккеистов все же организовали.

На групповом этапе Олимпиады сборная России сыграет со Швейцарией (9 февраля, начало - 11:40 мск), Данией (11 февраля, 7:10) и Чехией (12 февраля, 16:10).

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами.

Пекин в преддверии Олимпиады

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Хроника 23 января – 03 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
хоккей Олимпиада-2022 коронавирус

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