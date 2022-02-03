Сомнительный тест на коронавирус сдал один из хоккеистов сборной России

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Один из хоккеистов команды Олимпийского комитета России сдал пограничный тест на коронавирус, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"В хоккейной команде есть пограничный тест, я не назову фамилии. Он будет сегодня и завтра сдавать тесты. Дальнейшие решения будут приниматься в соответствии с протоколом, если два теста будут отрицательными, то он присоединится к команде", - сказал Поздняков на пресс-конференции в онлайн-формате в четверг.

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля.