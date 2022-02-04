Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеФото Весь спорт Поиск
Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Швейцария 5:2Подробнее

Российские фигуристы поднялись на второе место командного турнира ОИ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России занимает второе место в командном турнире по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине после двух дисциплин.

По итогам мужской короткой программы, а также ритм-танца в активе россиян 17 баллов.

СпортРоссия идет третьей на командном турнире фигуристов после короткого проката мужчинРоссия идет третьей на командном турнире фигуристов после короткого проката мужчинЧитать подробнее

9 из них отечественная команда получила благодаря второму месту Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце. Россияне набрали 85,05 балла. Первой здесь стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (86,56).

Ранее в короткой программе среди мужчин россиянин Марк Кондратюк занял третье место, первым стал американец Натан Чен. В итоге у сборной США в настоящий момент 20 баллов в командном зачете, у россиян – 17. На третьей строчке идет Италия – 14.

Программа командного турнира продолжится в пятницу короткой программой в соревновании спортивных пар.

На 6 февраля запланированы короткая программа среди женщин и произвольная – среди мужчин. 7 февраля. Пройдут произвольные прокаты у спортивных, танцевальных пар, а также среди женщин.

Победители и призеры командного турнира определятся по сумме баллов за занятые в каждом из прокатов места.

В свете решений CAS российские спортсмены на Играх в Пекине выступают под флагом Олимпийского комитета России.

Хроника 23 января – 04 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
фигурное катание Олимпиада

Новости по теме

Олимпиада Пекин 2022

Аналитики оценили в 6% шансы России выиграть медальный зачет ОИ-2022

Россия идет третьей на командном турнире фигуристов после короткого проката мужчин

Россия идет третьей на командном турнире фигуристов после короткого проката мужчин

Игры в Пекине. 4 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 4 февраля. Онлайн

Назван состав российских фигуристов на короткую программу командного турнира ОИ

Назван состав российских фигуристов на короткую программу командного турнира ОИ

Конькобежка Фаткулина и хоккеист Шипачев стали знаменосцами сборной России

Конькобежка Фаткулина и хоккеист Шипачев стали знаменосцами сборной России

Российским спортсменам выплатят по 4 млн руб. за золото Игр-2022

Российским спортсменам выплатят по 4 млн руб. за золото Игр-2022

Хоккеистка сборной России выступила за перенос Олимпиады

Шесть российских хоккеисток ушли на карантин из-за коронавируса

Завершились первые матчи в рамках Олимпиады в Пекине

Хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин вместе с другими олимпийцами

Хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин вместе с другими олимпийцами

Фотогалереи

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Аналитики оценили в 6% шансы России выиграть медальный зачет ОИ-2022

Россия идет третьей на командном турнире фигуристов после короткого проката мужчин

Россия идет третьей на командном турнире фигуристов после короткого проката мужчин

Игры в Пекине. 4 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 4 февраля. Онлайн

Назван состав российских фигуристов на короткую программу командного турнира ОИ

Назван состав российских фигуристов на короткую программу командного турнира ОИ

Конькобежка Фаткулина и хоккеист Шипачев стали знаменосцами сборной России

Конькобежка Фаткулина и хоккеист Шипачев стали знаменосцами сборной России

Российским спортсменам выплатят по 4 млн руб. за золото Игр-2022

Российским спортсменам выплатят по 4 млн руб. за золото Игр-2022

Хоккеистка сборной России выступила за перенос Олимпиады

Шесть российских хоккеисток ушли на карантин из-за коронавируса

В Сербии признали тест Джоковича на COVID-19 действительным

В Сербии признали тест Джоковича на COVID-19 действительным

Путин счел неправильными попытки ряда стран политизировать спорт "в угоду своим амбициям"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });