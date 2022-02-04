Российские фигуристы поднялись на второе место командного турнира ОИ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России занимает второе место в командном турнире по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине после двух дисциплин.

По итогам мужской короткой программы, а также ритм-танца в активе россиян 17 баллов.

9 из них отечественная команда получила благодаря второму месту Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце. Россияне набрали 85,05 балла. Первой здесь стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (86,56).

Ранее в короткой программе среди мужчин россиянин Марк Кондратюк занял третье место, первым стал американец Натан Чен. В итоге у сборной США в настоящий момент 20 баллов в командном зачете, у россиян – 17. На третьей строчке идет Италия – 14.

Программа командного турнира продолжится в пятницу короткой программой в соревновании спортивных пар.

На 6 февраля запланированы короткая программа среди женщин и произвольная – среди мужчин. 7 февраля. Пройдут произвольные прокаты у спортивных, танцевальных пар, а также среди женщин.

Победители и призеры командного турнира определятся по сумме баллов за занятые в каждом из прокатов места.

В свете решений CAS российские спортсмены на Играх в Пекине выступают под флагом Олимпийского комитета России.