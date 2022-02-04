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Фигурист Кацалапов рассказал об инциденте с американской парой на ОИ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальной паре с Викторией Синициной, посетовал на то, что на раскатке ритм-танцем командном турнире в рамках ОИ в Пекине было тесно.

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"Да, на раскатке мы чуть не столкнулись с американской парой. В принципе пять пар на льду - это слишком много и никому не нравится. А в той ситуации мы первыми зашли на элемент, двигались спиной вперед и никак не могли контролировать ситуацию", - приводит слова Кацарапова пресс-служба Олимпийского комитета России.

"Я что-то сказал американцу, уже даже не помню, что. Но не надо придавать этому слишком большое значение. Вне льда у нас со всеми хорошие отношения", - отметил фигурист.

Американская пара Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью показала в ритм-танце лучший результат (86,56 балла) и принесла в командный зачет сборной США 10 баллов. Синицина и Кацалапов заняли второе место (85,05), что принесло в копилку россиян 9 баллов. После двух дисциплин командного турнира лидирует сборная США (20 баллов), на втором месте идет Россия (17).

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