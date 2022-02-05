Игры в Пекине. 5 февраля. Онлайн
В субботу на зимней Олимпиаде-2022 будет разыграно шесть комплектов наград
СЕРЕБРО!!!
Непряева как минимум призер, это однозначно!!!
Йохауг - первая чемпионка Олимпиады в Пекине!
Йохауг бежит, улыбаясь
Уже на втором месте россиянка!!!
Непряеву оттеснили на четвертое место, но это некритично. Борьба еще впереди!
Йохауг опережает это трио на 40 с лишним секунд
Осталось около трех километров, Непряева идет третьей. Но не одна: рядом с ней финка Нискканен и австрийка Штадлобер
Непряева вышла на третье место!!!
Позади, кстати, 8,8 км из 15
Непряева - шестая, но отстает от третьего места на ничтожные 3 секунды
Тереза Йохауг ушла в отрыв, опережает ближайшую преследовательницу на 15 секунд
Эй, кто там поближе! Покажите нашим лыжницам эту галерею! Они наверняка захотят оказаться в ней и разгонятся!
Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине— Интерфакс (@interfax_news) February 5, 2022
https://t.co/Lrw3DCAaRq
Непряева отстает на 14,6 секунды
Сегодня, кстати, хоккеистки сборной России сыграют с командой США. Начало - 16:10!
Спортсменки вышли на второй этап, переобули лыжи и побежали коньковым ходом
Лидирует Йохауг. Непряева отстает уже на семь секунд. Сорина - 12-я, отстает на 50 секунд. Ступак и Рыгалина - 15-я и 16-я соответственно, отстают на минуту с лишним
Позади - 5,1 км. Лидирует Кертту Нисканен из Финляндии. Непряева - седьмая с отставанием в 3,7 секунды
Упала (но поднялась и возобновила гонку) Йоханна Матинтало из Финляндии
Лыжницы бегут пелотоном. Среди них - Непряева. Сорина отстает на 5 секунд
Фаворитка - норвежка Тереза Йохауг, олимпийская чемпионка, трехкратная обладательница Кубка мира
Женская лыжная гонка (7,5 км классическим ходом - и столько же коньковым) набирает ход
Какие еще медальные старты нас ждут?
11:30 - конькобежный спорт, 3000 м женщины
12:30 - биатлон, смешанная эстафета
13:45 - прыжки с трамплина (на лыжах, естественно), женщины
15:40 - фристайл, могул, мужчины
16:26 (ну и начало) - шорт-трек, смешанная эстафета
Наталья Непряева - бронзовый призер Олимпиады-2018, Татьяна Сорина - серебряный призер ЧМ. Юлия Ступак - тоже бронзовый призер Олимпиады-2018. Анастасия Рыгалина по достижением пока (но сегодня все изменится?) находится в тени. Я же поздравляю ее с недавним Днем рождения!
Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина
Сейчас скажу
А кто из россиянок в заявке, спросите вы?
В 10:45 по московскому времени стартует женский скиатлон
Вчера прошла церемония открытия Игр. Вашему вниманию фотогалерея!
Текстовую трансляцию для вас проведу я, Владимир Нардин!
Приветствуем вас на олимпийских соревнованиях в Пекине! Сегодня будут разыграны шесть комплектов наград!
Всем здравствуйте!