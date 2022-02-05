Игры в Пекине. 5 февраля. Онлайн

10:15

Наталья Непряева - бронзовый призер Олимпиады-2018, Татьяна Сорина - серебряный призер ЧМ. Юлия Ступак - тоже бронзовый призер Олимпиады-2018. Анастасия Рыгалина по достижением пока (но сегодня все изменится?) находится в тени. Я же поздравляю ее с недавним Днем рождения!