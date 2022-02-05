Олимпиада Пекин 2022

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Игры в Пекине. 5 февраля. Онлайн

В субботу на зимней Олимпиаде-2022 будет разыграно шесть комплектов наград

Игры в Пекине. 5 февраля. Онлайн
Игры в Пекине. 5 февраля. Онлайн
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

11:30

СЕРЕБРО!!!

11:29

Непряева как минимум призер, это однозначно!!!

11:29

Йохауг - первая чемпионка Олимпиады в Пекине!

11:29

Йохауг бежит, улыбаясь

11:28

Уже на втором месте россиянка!!!

11:27

Непряеву оттеснили на четвертое место, но это некритично. Борьба еще впереди!

11:26

Йохауг опережает это трио на 40 с лишним секунд

11:23

Осталось около трех километров, Непряева идет третьей. Но не одна: рядом с ней финка Нискканен и австрийка Штадлобер

11:19

Непряева вышла на третье место!!!

11:15

Позади, кстати, 8,8 км из 15

11:13

Непряева - шестая, но отстает от третьего места на ничтожные 3 секунды

11:12

Тереза Йохауг ушла в отрыв, опережает ближайшую преследовательницу на 15 секунд

11:11

Эй, кто там поближе! Покажите нашим лыжницам эту галерею! Они наверняка захотят оказаться в ней и разгонятся!

11:11

Непряева отстает на 14,6 секунды

11:09

Сегодня, кстати, хоккеистки сборной России сыграют с командой США. Начало - 16:10!

11:08

Спортсменки вышли на второй этап, переобули лыжи и побежали коньковым ходом

11:06

Лидирует Йохауг. Непряева отстает уже на семь секунд. Сорина - 12-я, отстает на 50 секунд. Ступак и Рыгалина - 15-я и 16-я соответственно, отстают на минуту с лишним

11:01

Позади - 5,1 км. Лидирует Кертту Нисканен из Финляндии. Непряева - седьмая с отставанием в 3,7 секунды

10:56

Упала (но поднялась и возобновила гонку) Йоханна Матинтало из Финляндии

10:55

Лыжницы бегут пелотоном. Среди них - Непряева. Сорина отстает на 5 секунд

10:50

Фаворитка - норвежка Тереза Йохауг, олимпийская чемпионка, трехкратная обладательница Кубка мира

10:49

Женская лыжная гонка (7,5 км классическим ходом - и столько же коньковым) набирает ход

10:43

Какие еще медальные старты нас ждут?
11:30 - конькобежный спорт, 3000 м женщины

12:30 - биатлон, смешанная эстафета
13:45 - прыжки с трамплина (на лыжах, естественно), женщины

15:40 - фристайл, могул, мужчины

16:26 (ну и начало) - шорт-трек, смешанная эстафета

10:15

Наталья Непряева - бронзовый призер Олимпиады-2018, Татьяна Сорина - серебряный призер ЧМ. Юлия Ступак - тоже бронзовый призер Олимпиады-2018. Анастасия Рыгалина по достижением пока (но сегодня все изменится?) находится в тени. Я же поздравляю ее с недавним Днем рождения!

 

10:10

Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина

10:10

Сейчас скажу

10:10

А кто из россиянок в заявке, спросите вы?

10:09

В 10:45 по московскому времени стартует женский скиатлон

09:54

Вчера прошла церемония открытия Игр. Вашему вниманию фотогалерея!

09:52

Текстовую трансляцию для вас проведу я, Владимир Нардин!

09:10

Приветствуем вас на олимпийских соревнованиях в Пекине! Сегодня будут разыграны шесть комплектов наград!

09:10

Всем здравствуйте!

Олимпиада-2022
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