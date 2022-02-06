Российский конькобежец Трофимов стал четвертым на дистанции 5000 метров

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Сергей Трофимов показал четвертый результат в соревнованиях конькобежцев на дистанции 5000 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Золото завоевал швед Нильс ван дер Пул. Его время 6 минут 8,84 секунды, что стало новым олимпийским рекордом. При этом его забег был в последней паре, до старта которой Трофимов располагался на промежуточном третьем месте.

В итоге россиянин уступил шведу 1,43 секунды.

Второе место занял представитель Нидерландов Патрик Руст (+0,47). Бронзовым призером стал норвежец Хальгейр Энгебротен (+1,04).

Еще один россиянин Александр Румянцев показал шестой результат (+6,18), Руслан Захаров - 14-й (+12,16).

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.