Мишина и Галлямов упрочили лидерство России в командном турнире фигуристов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате на командном турнире по фигурному катанию в рамках зимних Игр-2022 в Пекине.

При этом отечественные спортсмены упали незадолго до завершения их номера.

Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.

Таким образом, лидирующие в турнире россияне увеличили отрыв от преследователей: в активе команды 55 очков, в тройку лучших также входят Япония и США – по 48.

Командный турнир завершится произвольным прокатом в танцевальных парах и в женском одиночном катании. За первое место в дисциплине команда получает 10 очков, за второе – 9 и так далее.

В финальном раунде соревнований участвуют пять команд.