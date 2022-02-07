Шведка Хектор стала победительницей ОИ в горнолыжном гигантском слаломе
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Шведская горнолыжница Сара Хектор выиграла пекинскую Олимпиаду-2022 в гигантском слаломе.
По сумме двух попыток результат Хектор составил 1 минуту 55,69 секунды.
Серебряным призером стала итальянка Федерика Бриньоне (+0,28 секунды). Бронзовую медаль завоевала швейцарка Лара Гут-Бехрами (+0,72).
Лучший результат среди россиянок показала Екатерина Ткаченко, она заняла 25-е место (+6,72). Юлия Плешкова стала 27-й (+7,63), Полина Мельникова – 32-й (+11,51).
Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.