Российская биатлонистка Васнецова сдала второй отрицательный тест на COVID-19

Она находилась на карантине в Пекине, а теперь поедет в Россию

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Валерия Васнецова сдала второй отрицательный ПЦР-тест на коронавирус в Пекине и 12 февраля вернется в Россию, сообщил руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в телеграме.

"Сегодняшний ПЦР-тест Валерии Васнецовой отрицательный, второй подряд за два дня, Лера наконец-то покидает ковидарий. Состояние удовлетворительное. Отсыпаться и набираться сил. Ближайший прямой рейс домой 12 февраля", - написал он.

Ранее сообщалось, что по прилету на зимнюю Олимпиаду в Пекине Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус и была помещена в карантинный отель. В сборной на Олимпиаде Васнецову заменила Евгения Буртасова.