Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт Поиск
Поиск
Фигурное катание06:35Женщины. Произвольная программа  Россия США ЯпонияПодробнееПрыжки на лыжах с трамплина14:45Микст. Финал  Словения Россия КанадаПодробнееХоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Канада 1:6Подробнее

Российские прыгуны на лыжах с трамплина выиграли серебро в командном миксте

Это первая медаль ОИ в данном виде спорта в истории для РФ

Российские прыгуны на лыжах с трамплина выиграли серебро в командном миксте
Прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова
Фото: АР/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россияне стали обладателями серебряной награды зимних Игр-2022 в Пекине, добившись второго результата в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в миксте.

Российская команда, в составе которой выступили Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов, заработала 890,3 балла.

Это первая медаль ОИ в данном виде спорта в истории для РФ.

Первое место заняла Словения (1001,5), третьей стала Канада (844,6).

Таким образом, в активе сборной Олимпийского комитета России, под флагом которого из-за санкций CAS выступают отечественные спортсмены, теперь семь медалей – две золотые, две серебряные и три бронзовые.

Хроника 23 января – 07 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада-2022
Олимпиада Пекин 2022

Россия опустилась на второе место медального зачета Игр

Российские фигуристы завоевали золото Олимпиады в командном турнире

Российские фигуристы завоевали золото Олимпиады в командном турнире

Мишина и Галлямов упрочили лидерство России в командном турнире фигуристов

Игры в Пекине. 7 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 7 февраля. Онлайн

Россия завершила соревновательный день лидером по общему числу медалей

Россия завершила соревновательный день лидером по общему числу медалей

Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу ОИ-2022 в могуле

Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу ОИ-2022 в могуле

Большунов и Спицов выиграли золото и серебро Олимпиады в скиатлоне

Большунов и Спицов выиграли золото и серебро Олимпиады в скиатлоне

Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов

Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов

Валиева вывела Россию на первое место командного турнира фигуристов

Валиева вывела Россию на первое место командного турнира фигуристов

Игры в Пекине. 6 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 6 февраля. Онлайн

Фотогалереи

Триумф российских фигуристов в Пекине
9

Триумф российских фигуристов в Пекине

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине
11

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
17

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Россия опустилась на второе место медального зачета Игр

Российские фигуристы завоевали золото Олимпиады в командном турнире

Российские фигуристы завоевали золото Олимпиады в командном турнире

Мишина и Галлямов упрочили лидерство России в командном турнире фигуристов

Игры в Пекине. 7 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 7 февраля. Онлайн

Сборная России по мини-футболу проиграла Португалии в финале чемпионата Европы

Россия завершила соревновательный день лидером по общему числу медалей

Россия завершила соревновательный день лидером по общему числу медалей

Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу ОИ-2022 в могуле

Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу ОИ-2022 в могуле

Большунов и Спицов выиграли золото и серебро Олимпиады в скиатлоне

Большунов и Спицов выиграли золото и серебро Олимпиады в скиатлоне

Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов

Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов

Валиева вывела Россию на первое место командного турнира фигуристов

Валиева вывела Россию на первое место командного турнира фигуристов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });