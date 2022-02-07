Российские прыгуны на лыжах с трамплина выиграли серебро в командном миксте

Это первая медаль ОИ в данном виде спорта в истории для РФ

Прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова Фото: АР/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россияне стали обладателями серебряной награды зимних Игр-2022 в Пекине, добившись второго результата в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в миксте.

Российская команда, в составе которой выступили Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов, заработала 890,3 балла.

Это первая медаль ОИ в данном виде спорта в истории для РФ.

Первое место заняла Словения (1001,5), третьей стала Канада (844,6).

Таким образом, в активе сборной Олимпийского комитета России, под флагом которого из-за санкций CAS выступают отечественные спортсмены, теперь семь медалей – две золотые, две серебряные и три бронзовые.