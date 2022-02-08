Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт Поиск
Поиск

Натан Чен с рекордом мира выиграл короткую программу среди фигуристов

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший седьмое место

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американец Натан Чен показал лучший результат в короткой программе в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

Его прокат судьи оценили в 113,97 балла, что является новым мировым рекордом.

Предыдущий рекорд принадлежал японцу Юдзюру Ханю – 111,82.

Вторым стал японец Юма Кагияма (108,12), третьим – его соотечественник Сема Уно (105,90).

Лучшим из российских фигуристов стал Евгений Семененко, занявший седьмое место (95,76). Вслед за ним расположился бывший обладатель мирового рекорда Юдзюру Ханю (95,15).

Победитель Олимпиады-2022 в командном турнире россиянин Марк Кондратюк показал 15-й результат (86,11), еще один представитель России, Андрей Мозалев, стал 23-м (77,05).

Произвольная программа у фигуристов запланирована на четверг.

Триумф российских фигуристов в Пекине

9
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
Олимпиада-2022 фигурное катание

Новости по теме

Олимпиада Пекин 2022

Большунов не выступит в спринте

Россия опустилась на третье место медального зачета Игр

Россияне заработали две медали в очередной день Олимпиады

Российские прыгуны на лыжах с трамплина выиграли серебро в командном миксте

Российские прыгуны на лыжах с трамплина выиграли серебро в командном миксте

Россия опустилась на второе место медального зачета Игр

Российские фигуристы завоевали золото Олимпиады в командном турнире

Российские фигуристы завоевали золото Олимпиады в командном турнире

Мишина и Галлямов упрочили лидерство России в командном турнире фигуристов

Игры в Пекине. 7 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 7 февраля. Онлайн

Россия завершила соревновательный день лидером по общему числу медалей

Россия завершила соревновательный день лидером по общему числу медалей

Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу ОИ-2022 в могуле

Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу ОИ-2022 в могуле

Фотогалереи

Триумф российских фигуристов в Пекине
9

Триумф российских фигуристов в Пекине

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине
11

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
17

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Большунов не выступит в спринте

Россия опустилась на третье место медального зачета Игр

Россияне заработали две медали в очередной день Олимпиады

Российские прыгуны на лыжах с трамплина выиграли серебро в командном миксте

Российские прыгуны на лыжах с трамплина выиграли серебро в командном миксте

Россия опустилась на второе место медального зачета Игр

Российские фигуристы завоевали золото Олимпиады в командном турнире

Российские фигуристы завоевали золото Олимпиады в командном турнире

Мишина и Галлямов упрочили лидерство России в командном турнире фигуристов

Игры в Пекине. 7 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 7 февраля. Онлайн

Сборная России по мини-футболу проиграла Португалии в финале чемпионата Европы

Россия завершила соревновательный день лидером по общему числу медалей

Россия завершила соревновательный день лидером по общему числу медалей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });