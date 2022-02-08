Натан Чен с рекордом мира выиграл короткую программу среди фигуристов

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший седьмое место

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американец Натан Чен показал лучший результат в короткой программе в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

Его прокат судьи оценили в 113,97 балла, что является новым мировым рекордом.

Предыдущий рекорд принадлежал японцу Юдзюру Ханю – 111,82.

Вторым стал японец Юма Кагияма (108,12), третьим – его соотечественник Сема Уно (105,90).

Лучшим из российских фигуристов стал Евгений Семененко, занявший седьмое место (95,76). Вслед за ним расположился бывший обладатель мирового рекорда Юдзюру Ханю (95,15).

Победитель Олимпиады-2022 в командном турнире россиянин Марк Кондратюк показал 15-й результат (86,11), еще один представитель России, Андрей Мозалев, стал 23-м (77,05).

Произвольная программа у фигуристов запланирована на четверг.