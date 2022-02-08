Россия опустилась на третье место медального зачета Игр

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Победа китайской фристайлистки Гу Айлин в биг-эйре вывела сборную ее страны на первое место медального зачета Игр-2022 в Пекине.

Теперь в активе сборной Китая, до начала соревновательного дня занимавшей четвертую строчку, три золотые и две серебряные медали.

В связи с этим с первого места на второе опустилась Швеция, у которой три золотые медали, со второго на третье опустилась команда России – две золотые, три серебряные, две бронзовые награды.

Олимпийские игры проходят с 4 по 20 февраля, российские спортсмены из-за санкций CAS выступают под флагом Олимпийского комитета России.