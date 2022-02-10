Олимпиада Пекин 2022

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Российские керлингисты обыграли Китай в матче на Олимпиаде-2022

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по керлингу победила соперников из Китая в матче кругового этапа Олимпиады-2022 в Пекине.

Результат встречи – 7:4. В девятом энде россияне смогли получить сразу четыре очка, поэтому встреча досрочно завершилась в середине десятого энда, когда китайская команда потеряла шансы на победу.

Таким образом, на счету сборной России в круговом этапе одна победа и одно поражение. Днем ранее россияне уступили США со счетом 5:6.

В состав российской команды входят Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

В круговом этапе принимает участие десять команд, четыре лучшие сборные по его итогам выходят в полуфинал.

В следующей встрече, запланированной на 11 февраля, россияне сыграют против Швейцарии.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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