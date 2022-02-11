Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером гонки на 15 км классическим ходом с раздельного старта на зимней Олимпиаде в Пекине.

Он уступил 23,2 секунды победителю гонки, финну Ийво Нисканену, который преодолел дистанцию за 37 минут 54,8 секунды.

Третье место занял норвежец Йоханнес Клебо, проигравший финскому лыжнику 37,5 секунды.

Для Большунова это вторая медаль на Играх-2022, ранее он выиграл золото в скиатлоне. Нисканен в той дисциплине занял третье место. При этом теперь на счету россиянина в карьере шесть олимпийских медалей - одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая.

Таким образом, в копилке команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступают отечественные спортсмены, теперь 12 медалей - две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых.