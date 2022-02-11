Женская сборная России по керлингу проиграла Швейцарии в матче Олимпиады

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российские керлингистки уступили команде из Швейцарии в матче кругового этапа Олимпиады-2022 в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 8:7 в пользу швейцарской команды.

Таким образом, россиянки потерпели второе поражение подряд, днем ранее они уступили сборной США (3:9).

Сборная России представлена Алиной Ковалевой, Юлией Портуновой, Галиной Арсенькиной, Екатериной Кузьминой и Марией Комаровой.

В круговом этапе принимает участие десять команд, четыре лучшие сборные по его итогам выходят в полуфинал.

12 февраля россиянки проведут сразу два матча - против Южной Кореи и Японии.

Действующими олимпийскими чемпионами являются шведские керлингистки.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.