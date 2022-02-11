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Шведский конькобежец Ван дер Пул с рекордом мира выиграл забег на 10000 метров

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Швед Нильс ван дер Пул выиграл соревнования конькобежцев на дистанции 10000 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Его результат - 12 минут 30,74 секунды, что стало новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд также принадлежал 25-летнему шведу, в феврале 2021 года он показал результат 12:32,95.

Ван дер Пул выиграл вторую золотую медаль на текущей Олимпиаде, 6 февраля он стал лучшим на дистанции 5000 метров.

Второе место занял представитель Нидерландов Патрик Руст (+13,85 секунд). Бронзовую медаль завоевал итальянец Давиде Гьотто (+15,24).

Россиянин Александр Румянцев занял пятое место (+20,59).

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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