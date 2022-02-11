Норвежка Ройселанн стала олимпийской чемпионкой по биатлону в спринте
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн выиграла спринтерскую гонку на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Ройселанн не допустила ни одного промаха и завершила дистанцию в 7,5 километров за 20 минут 44,3 секунды.
Серебро у шведки Эльвиры Эберг (0 промахов; +30,9 секунд). Третье место заняла итальянка Доротея Вирер (0; +37,2).
Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая шестое место (2; +1:05). Ульяна Нигматуллина – 13-я (2; +1:27), Ирина Казакевич – 20-я (1; +1:39), Светлана Миронова – 47-я (3; +2:33).
Итоговый протокол спринтерской гонки формирует стартовый протокол гонки преследования, в которую попадают 60 лучших биатлонисток по итогам спринта. Гонка преследования пройдет 13 февраля.
Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.