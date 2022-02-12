Норвежец Линдвик выиграл ОИ в прыжках на лыжах с большого трамплина

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Норвежский спортсмен Мариус Линдвик стал победителем соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина категории HS-140 на Олимпиаде-2022 в Пекине.

По сумме двух попыток он набрал 296,1 баллов.

Второе место занял японец Рею Кобаяси (292,8 балла), ранее выигравший соревнования в прыжках с трамплина HS-106. "Бронза" - у немца Карла Гайгера (281,3).

Лучшим из россиян стал Даниил Садреев, который занял 16-е место (259,7). Евгений Климов показал 18-й результат (255,5), Роман Трофимов - 23-й (253,9).

К данной категории трамплина относятся сооружения размером от 100 до 130 метров.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.