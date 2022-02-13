Олимпиада Пекин 2022

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Хоккеисты сборной Финляндии победили Швецию и вышли в четвертьфинал ОИ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В матче заключительного тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира в Пекине сборная Финляндии одержала в овертайме победу над командой Швеции.

Матч завершился со счетом 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0) в пользу Финляндии, забросившей решающую шайбу в овертайме. В первом периоде результативными действиями команды не отличились. Однако серия удалений в составе финской сборной позволила шведам отличиться трижды в большинстве. Голы провели Лукас Валльмарк (25-я минута), Лукас Бенгтссон (29) и Антон Ландер (32).

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В третьем периоде попытки финских хоккеистов перевернуть ход встречи завершились тремя шайбами в воротах шведской команды. Авторы этих голов - Теэму Хартикайнен (46) и Ииро Пакаринен (56, 58), оформивший дубль. Исход встречи решил овертайм, где победную шайбу забросил Харри Песонен (63).

По итогам встречи, финны автоматически выходят в 1/4 финала с первого места в группе C (8 очков), а вот шведам, которые расположились на второй строчке групповой турнирной таблицы с 7 очками, возможно, придется провести дополнительную игру за выход в следующий этап плей-офф. Согласно регламенту, в 1/4 финала сразу выходят победители групп, а также лучшая команда из тех, кто занял второе место. Остальные участники поведут борьбу за выход в четвертьфинал через дополнительную стадию плей-офф.

Олимпиада-2022 проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. В связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года, отечественная сборная выступает на ОИ под флагом Олимпийского комитета России. В этом году Россия уже обеспечила себе выход в 1/4 финала с первого места в группе B, заработав 7 очков в 3 матчах. В первых двух матчах хоккеисты ОКР переиграли команды Швейцарии (1:0) и Дании (2:0), а в третьем уступили Чехии в овертайме (5:6).

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