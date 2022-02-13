Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт Поиск
Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Россия Норвегия ФранцияПодробнееШорт-трек15:09Мужчины. Финал  Венгрия Россия КанадаПодробнееКонькобежный спорт16:56Женщины. Финал  США Япония РоссияПодробнее

Хоккеисты США обыграли Германию на Олимпиаде и вышли в 1/4 финала

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В матче заключительного тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира в Пекине сборная США нанесла поражение команде Германии.

Встреча закончилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу Соединенных Штатов. Уамериканцев отличились Стивен Кэмпфер (5-я минута), Мэтт Нис (25) и Нотан Смит (43). В составе немецкой команды голы провели Патрик Хагер (3) и Том Кюнхакль (58).

В параллельном матче сборная Канады разгромила Китай, забросив хозяевам турнира пять безответных шайб (5:0).

Теперь хоккеисты США автоматически выходят в 1/4 финала с первого места в группе А (9 очков), а вот канадцам и немцам, которые расположились на второй и третьей строчках групповой турнирной таблицы с 6 очками, придется провести дополнительные игры за выход в следующий этап плей-офф. Согласно регламенту, в 1/4 финала сразу выходят победители групп, а также лучшая команда из тех, кто занял второе место. Остальные участники поведут борьбу за выход в четвертьфинал через дополнительную стадию плей-офф.

СпортХоккеисты сборной Финляндии победили Швецию и вышли в четвертьфинал ОИЧитать подробнее

Ранее в этот соревновательный день прямую путевку в четвертьфинал получила Финляндия, возглавившая с 8 очками группу C после победы в овертайме над сборной Швеции (4:3). Шведы, у которых в активе 7 очков, находятся на второй строчке группового рейтинга и тоже получают право прямого прохода в 1/4 олимпийского первенства, так как опережают команды, занимающие вторые места в группах A и B, по количеству набранных баллов (у канадцев и датчан по 6 очков).

Олимпиада-2022 проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. В связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года, отечественная сборная выступает на ОИ под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

В этом году россияне тоже обеспечили себе выход в 1/4 финала с первого места в группе B, заработав 7 очков в 3 матчах. В первых двух встречах хоккеисты ОКР переиграли команды Швейцарии (1:0) и Дании (2:0), а в третьей уступили Чехии в овертайме (5:6).

Олимпиада-2022 хоккей

Новости по теме

Олимпиада Пекин 2022

Четыре медали заработали россияне в очередной день Олимпиады

Четыре медали заработали россияне в очередной день Олимпиады

Российская конькобежка Голикова завоевала бронзу ОИ на 500-метровке

Российская конькобежка Голикова завоевала бронзу ОИ на 500-метровке

Российский шорт-трекист Ивлиев завевал серебро на ОИ в забеге на 500 м

Российский шорт-трекист Ивлиев завевал серебро на ОИ в забеге на 500 м

Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу ОИ в гонке преследования

Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу ОИ в гонке преследования

Российские лыжники впервые в истории выиграли золото Олимпиады в эстафете

Российские лыжники впервые в истории выиграли золото Олимпиады в эстафете

Игры в Пекине. 13 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 13 февраля. Онлайн

Валиева получила 26-й номер на короткую программу фигуристок на Олимпиаде

Валиева получила 26-й номер на короткую программу фигуристок на Олимпиаде

Россия завершила соревновательный день ОИ на восьмом месте общего зачета

Российские хоккеисты проиграли Чехии на Олимпиаде

Российские хоккеисты проиграли Чехии на Олимпиаде

Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде

Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде

Фотогалереи

Олимпиада-2022 в Пекине
14

Олимпиада-2022 в Пекине

Триумф российских фигуристов в Пекине
9

Триумф российских фигуристов в Пекине

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине
11

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
17

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Четыре медали заработали россияне в очередной день Олимпиады

Четыре медали заработали россияне в очередной день Олимпиады

Российская конькобежка Голикова завоевала бронзу ОИ на 500-метровке

Российская конькобежка Голикова завоевала бронзу ОИ на 500-метровке

Российский шорт-трекист Ивлиев завевал серебро на ОИ в забеге на 500 м

Российский шорт-трекист Ивлиев завевал серебро на ОИ в забеге на 500 м

Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу ОИ в гонке преследования

Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу ОИ в гонке преследования

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА

Российские лыжники впервые в истории выиграли золото Олимпиады в эстафете

Российские лыжники впервые в истории выиграли золото Олимпиады в эстафете

Гол Капризова помог "Миннесоте" победить "Каролину" в НХЛ

Игры в Пекине. 13 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 13 февраля. Онлайн

Наставник "Челси" посвятил Абрамовичу триумф команды на клубном ЧМ

Валиева получила 26-й номер на короткую программу фигуристок на Олимпиаде

Валиева получила 26-й номер на короткую программу фигуристок на Олимпиаде
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });