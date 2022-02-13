Хоккеисты США обыграли Германию на Олимпиаде и вышли в 1/4 финала

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В матче заключительного тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира в Пекине сборная США нанесла поражение команде Германии.

Встреча закончилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу Соединенных Штатов. Уамериканцев отличились Стивен Кэмпфер (5-я минута), Мэтт Нис (25) и Нотан Смит (43). В составе немецкой команды голы провели Патрик Хагер (3) и Том Кюнхакль (58).

В параллельном матче сборная Канады разгромила Китай, забросив хозяевам турнира пять безответных шайб (5:0).

Теперь хоккеисты США автоматически выходят в 1/4 финала с первого места в группе А (9 очков), а вот канадцам и немцам, которые расположились на второй и третьей строчках групповой турнирной таблицы с 6 очками, придется провести дополнительные игры за выход в следующий этап плей-офф. Согласно регламенту, в 1/4 финала сразу выходят победители групп, а также лучшая команда из тех, кто занял второе место. Остальные участники поведут борьбу за выход в четвертьфинал через дополнительную стадию плей-офф.

Ранее в этот соревновательный день прямую путевку в четвертьфинал получила Финляндия, возглавившая с 8 очками группу C после победы в овертайме над сборной Швеции (4:3). Шведы, у которых в активе 7 очков, находятся на второй строчке группового рейтинга и тоже получают право прямого прохода в 1/4 олимпийского первенства, так как опережают команды, занимающие вторые места в группах A и B, по количеству набранных баллов (у канадцев и датчан по 6 очков).

Олимпиада-2022 проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. В связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года, отечественная сборная выступает на ОИ под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

В этом году россияне тоже обеспечили себе выход в 1/4 финала с первого места в группе B, заработав 7 очков в 3 матчах. В первых двух встречах хоккеисты ОКР переиграли команды Швейцарии (1:0) и Дании (2:0), а в третьей уступили Чехии в овертайме (5:6).