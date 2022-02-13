Олимпиада Пекин 2022

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Российские хоккеисты в четвертьфинале ОИ сыграют с Латвией или Данией

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - По итогам группового этапа хоккейного турнира Игр-2022 в Пекине команда Олимпийского комитета России (ОКР) в 1/4 финала сыграет с победителем встречи Дания - Латвия.

В общем рейтинге команд группового этапа Россия занимает третье место (7 очков), уступая лидерам групп A и C (США и Финляндии), которые расположились на 1-й и 2-й строчках турнирной таблицы. У них в активе 9 и 8 очков соответственно. На четвертом месте - команда Швеции, которая является лидером по очкам (7) среди команд, занявших вторые места в своих группах.

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Согласно регламенту, в 1/4 финала сразу выходят победители групп, а также лучшая команда из тех, кто занял второе место. Остальные участники поведут борьбу за выход в четвертьфинал через дополнительную стадию плей-офф.

Россияне обеспечили себе выход в 1/4 финала с первого места в группе B, заработав 7 очков в 3 матчах. В первых двух встречах хоккеисты ОКР переиграли команды Швейцарии (1:0) и Дании (2:0), а в третьей уступили Чехии в овертайме (5:6). В четвертьфинале сборная России встретится с победителем матча между командами Дании и Латвии.

Матчи квалификации состоятся 15 февраля, а игры 1/4 финала запланированы на 16 февраля.

Олимпиада-2022 проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. В связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года, отечественная сборная выступает на ОИ под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

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