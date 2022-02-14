Олимпиада Пекин 2022

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Российские керлингистки проиграли пятый матч подряд на Олимпиаде

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по керлингу потерпела поражение от соперниц из Канады в матче очередного тура кругового турнира в рамках зимних Игр-2022.

Результат встречи – 11:5 в пользу канадских керлингисток.

Для российской команды, которую представляют Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенкина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова, это пятое поражение в пяти матчах. Россиянки замыкают турнирную таблицу из 10 команд. Канада при двух победах и трех поражениях – на седьмом месте.

Для выхода в полуфинал нужно занять место не ниже четвертого.

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