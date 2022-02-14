Олимпиада Пекин 2022

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Россия завершила на восьмом месте медального зачета очередной день ОИ

Россия завершила на восьмом месте медального зачета очередной день ОИ
Серебряные призеры Олимпийских игр Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены в понедельник завоевали серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине - ее принесли фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые стали вторыми в соревнованиях танцевальных пар.

На счету команды Олимпийского комитета России стало 18 медалей - четыре золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых.

В общекомандном зачете россияне занимают восьмую позицию. Лидирует Норвегия (9, 5, 7), за ней идет Германия (8, 5, 2), замыкает тройку лидеров команда США (7, 6, 3).

По общему количеству медалей россиян опережает Норвегия, у которой 21 медаль.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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