Игры в Пекине. 15 февраля. Онлайн
Во вторник на Олимпиаде-2022 разыграют девять комплектов наград
В керлинге мужская сборная России пока проигрывает Норвегии 5:10
Итак, Таталина заняла итоговое четвертое место
Китайская фристайлистка в первых двух попытках показала весьма скромные результаты, в том числе и по сравнению с россиянкой. А в третьей выстрелила так выстрелила - и на тебе, второе место. Таким образом, Анастасия Таталина тактично сдвигается с третьей на четвертую строчку
Но впереди еще несколько участниц
75,51 балла зарабатывает Таталина в третьей попытке. Это лучший результат на фоне предыдущих двух. И это третье промежуточное место!
Также сейчас российские керлингисты играют с Норвегией. Пока счет 3:0 в пользу игроков олимпийской команды Норвегии
Впрочем, прямо сейчас идут решающие попытки в соревнованиях по фристайлу в слоуп-стайле. Здесь участвует россиянка Анастасия Таталина. После двух попыток она занимала промежуточное седьмое место
В 13:00 начнется короткая программа в женском одиночном катании фигуристок. Она и так пользовалась вниманием любителей спорта, однако в свете скандала с одной из главных звезд всей нашей делегации Камилы Валиевой интерес к этой дисциплине прибавился еще у многих
На фото - российский биатлонист Эдуард Латыпов, на днях ставший бронзовым призером в гонке преследования. Сегодня он выступит в составе мужской команды на эстафете. Эстафета начнется в 9:30 по московскому времени. Должна была стартовать позднее, но синоптики заподозрили неладное: днем будет холоднее чем утром. И сдвинули гонку на раннее время
Состав сборной России: Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов
Сегодня разыгрывают девять комплектов наград, в семи из них принимают участие россияне
"Интерфакс" продолжает цикл текстовых трансляций, посвященных олимпийским соревнованиям в Пекине-2022!
Доброе утро, уважаемые любители спорта!