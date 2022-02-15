Олимпиада Пекин 2022

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Игры в Пекине. 15 февраля. Онлайн

Во вторник на Олимпиаде-2022 разыграют девять комплектов наград

Игры в Пекине. 15 февраля. Онлайн
Игры в Пекине. 15 февраля. Онлайн
Фото: Tom Weller/VOIGT/DeFodi Images via Getty Images

06:31

06:17

В керлинге мужская сборная России пока проигрывает Норвегии 5:10

06:06

Итак, Таталина заняла итоговое четвертое место

05:52

Китайская фристайлистка в первых двух попытках показала весьма скромные результаты, в том числе и по сравнению с россиянкой. А в третьей выстрелила так выстрелила - и на тебе, второе место. Таким образом, Анастасия Таталина тактично сдвигается с третьей на четвертую строчку

05:46

Но впереди еще несколько участниц

05:45

75,51 балла зарабатывает Таталина в третьей попытке. Это лучший результат на фоне предыдущих двух. И это третье промежуточное место!

05:43

Также сейчас российские керлингисты играют с Норвегией. Пока счет 3:0 в пользу игроков олимпийской команды Норвегии

05:39

Впрочем, прямо сейчас идут решающие попытки в соревнованиях по фристайлу в слоуп-стайле. Здесь участвует россиянка Анастасия Таталина. После двух попыток она занимала промежуточное седьмое место

05:37

В 13:00 начнется короткая программа в женском одиночном катании фигуристок. Она и так пользовалась вниманием любителей спорта, однако в свете скандала с одной из главных звезд всей нашей делегации Камилы Валиевой интерес к этой дисциплине прибавился еще у многих

05:34

На фото - российский биатлонист Эдуард Латыпов, на днях ставший бронзовым призером в гонке преследования. Сегодня он выступит в составе мужской команды на эстафете. Эстафета начнется в 9:30 по московскому времени. Должна была стартовать позднее, но синоптики заподозрили неладное: днем будет холоднее чем утром. И сдвинули гонку на раннее время

Состав сборной России: Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов

05:34

05:31

Сегодня разыгрывают девять комплектов наград, в семи из них принимают участие россияне

05:30

"Интерфакс" продолжает цикл текстовых трансляций, посвященных олимпийским соревнованиям в Пекине-2022!

05:30

Доброе утро, уважаемые любители спорта!

Олимпиада-2022

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