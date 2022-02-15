Игры в Пекине. 15 февраля. Онлайн

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На фото - российский биатлонист Эдуард Латыпов, на днях ставший бронзовым призером в гонке преследования. Сегодня он выступит в составе мужской команды на эстафете. Эстафета начнется в 9:30 по московскому времени. Должна была стартовать позднее, но синоптики заподозрили неладное: днем будет холоднее чем утром. И сдвинули гонку на раннее время

Состав сборной России: Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов