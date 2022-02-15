Вероятность победы Валиевой на Играх в Пекине эксперты оценили в 87%

Российская фигуристка Камила Валиева является явным фаворитом соревнований в женском одиночном катании за зимней Олимпиаде-2022, заявляют букмекеры.

Согласно предоставленным "Интерфаксу" данным компании "Рейтинг Букмекеров", вероятность выигрыша Валиевой золотой медали оценивается в 87%, при этом на победу Валиевой ставят 85% всех любителей ставок. Самая крупная ставка на данный момент составляет более 300 тысяч рублей.

В тройку фавориток также вошли российские спортсменки Анна Щербакова и Анастасия Трусова, шансы которых оцениваются в 12% и 8% соответственно.

"По оценке экспертов букмекерских компаний, шансов на победу у спортсменок из других стран шансов очень мало. Ближайшими конкурентками россиянок считаются Каори Сакамото из Японии и Луна Хендрикс из Бельгии, это соответствуют вероятностям 2% и 3%", — отметил эксперт "Рейтинга Букмекеров" Артем Слицкий.

15 февраля у фигуристок пройдет короткая программа, 17 февраля – произвольная.

Между тем, перед стартом Игр вероятность триумфа Валиевой оценивалась в 80%.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.

Выездная панель CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля. В понедельник, 14 февраля, выездная панель CAS приняла решение допустить Валиеву до участия в олимпийском турнире одиночниц. При этом 15-летняя спортсменка в составе сборной России успела выиграть золото Олимпиады в командном турнире.

Между тем МОК отказался проводить церемонию награждения призеров женского одиночного катания, если в их число попадет Валиева, до тех пор, пока дело в отношении спортсменки не будет завершено. Соответственно решено не проводить церемонию награждения призеров командного турнира.