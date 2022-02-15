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Сборная Канады по хоккею обыграла Китай и стала возможным соперником России

Определились все четвертьфиналисты олимпийского турнира

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В матче за выход в 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира в Пекине сборная Канады повторно нанесла поражение команде Китая.

Квалификационная встреча закончилась со счетом 7:2 (2:1, 3:1, 2:0) в пользу Канады. У "кленовых листьев" отличились Джордан Уил (7-я и 9-я минуты), Адам Тамбеллини (27, 29), Эрик О'Делл (33), Эрик Стаал (56) и Джек Макбейн (59). В составе Китайской команды дубль оформил Ань Цзянь (16, 39).

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Накануне сборные уже встречались в рамках заключительного тура группового этапа. Тогда родоначальники хоккея забросили в ворота китайской команды пять безответных шайб (5:0).

Согласно регламенту, в 1/4 финала сразу вышли победители групп (США, Финляндия, Россия), а также лучшая команда из тех, кто занял второе место (Швеция). Остальным участникам пришлось вести борьбу за выход в четвертьфинал через дополнительную стадию плей-офф, которая и состоялась сегодня.

Ранее в этот соревновательный день Словакия обошла Германию (4:0), сборная Дании нанесла поражение команде Латвии (3:2), а Швейцария обыграла Чехию (4:2).

Таким образом, в 1/4 финала 16 февраля, сыграют следующие пары: США-Словакия, Финляндия-Швейцария, Россия-Дания, Швеция-Канада.

В полуфинале сойдутся победители первых двух встреч, а россияне, если сумеют одолеть датчан, сыграют в 1/2 олимпийского первенства с победителем встречи Швеция-Канада.

Расписание и результаты матчей хоккейных турниров на Олимпиаде в Пекине

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