Бельгийский конькобежец Свингс стал олимпийским чемпионом в масс-старте
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бельгиец Барт Свингс выиграл конькобежный масс-старт на Олимпиаде-2022 в Пекине.
В финальном заезде он набрал 63 спринтерских очка.
Второе место занял представитель Южной Кореи Чон Джэ Вон (40 очков). Бронза - у его соотечественника Ли Сын Хуна (20).
Россиянин Даниил Алдошкин занял пятое место (6). Руслан Захаров не смог преодолеть полуфинальную стадию.
Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России