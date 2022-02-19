Нидерландская конькобежка Схаутен стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Нидерландка Ирен Схаутен одержала победу в соревнованиях конькобежек в масс-старте на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В финальном заезде она получила 60 спринтерских очков. Для Схаутен это третье золото на текущей Олимпиаде, ранее она здесь выиграла соревнования на дистанциях 3000 и 5000 метров. До этого чемпионкой Игр она не становилась.

Серебро завоевала канадка Ивани Блонден (40), третьей финишировала итальянка Франческа Лоллобриджида (20).

Россиянка Елизавета Голубева до последнего участвовала в борьбе за медали, однако упала на последнем круге дистанции. В итоговом протоколе она стала 16-й.

Еще одна россиянка, Елена Сохрякова не пробилась в финальные заезды, заняв в своем полуфинале десятое место.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.