Сборная Швеции по керлингу выиграла Олимпиаду
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Шведские керлингисты обыграли сборную Великобритании в финальной встрече Олимпиады-2022 в Пекине.
Десять основных эндов закончились со счетом 4:4. В экстра-энде сильнее оказались шведы, итоговый результат встречи - 5:4.
Бронзовым призером стала сборная Канады, которая в матче за третье место обыграла команду США (8:5).
Сборная России заняла восьмое место на круговом этапе.
Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.